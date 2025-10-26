27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Okan Buruk: "Singo'yu yetiştirmeye çalışacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Danvinson Sanchez'in Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düşmesiyle ilgili gelen soruyu cevapladı. Buruk, sakatlığı bulunan Wilfried Singo ile ilgili de konuştu.

calendar 26 Ekim 2025 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 21:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Singo'yu yetiştirmeye çalışacağız'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Danvinson Sanchez'in Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düşmesiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Okan Buruk, ikinci yarıda stoper oynattığı Mario Lemina'yı Davinson Sanchez'in yokluğunda Trabzonspor müsabakasında stoper olarak oynatmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, "Trabzonspor maçında kimle oynayacağımız henüz düşünmedim." dedi.

Ayrıca Okan Buruk "Wilfried Singo'yu da yetiştirmeye çalışacağız. O da bu hafta içinde antrenman durumuna göre alternatiflerden biri olabilir. Başakşehir maçında Kaan Ayhan ile oynamıştık. Torreira da dönüyor. Stoperde kimle oynayacağımıza karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.  

  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
