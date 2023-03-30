Okan Buruk kararsız: Mertens mi Zaniolo mu?

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi Teknik Direktör Okan Buruk'ın kafasındaki ilk 11, tek isim dışında netleşti. Sarı-kırmızılılarda 10 numara pozisyonu dışında diğer mevkilerde kimlerin oynayacağı belirlendi.



Buna göre cumartesi günü Muslera, kalesindeki yerini alacak. Savunma kurgusu da cezalı Nelsson'un dönmesiyle beraber ideal yapısına kavuşacak.



Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Adekugbe dörtlüsü forma giyecek. Sarı-kırmızılılarla orta alandaki Torreira-Oliveira ikilisi bozulmayacak. Cim-Bom'da ileri uçta ise Icardi'nin arkasındaki hatta Rashica ve Kerem'in yeri garanti gözüküyor.



İKİ ADAY VAR



Sadece forvet arkasında, 10 numara pozisyonunda kimin oynayacağına karar verilmediği öğrenildi.



Sakatlığı nedeniyle iki maçta forma giyemeyen ve dün akşam antrenmanlara başlayan Mertens'in durumunun takip edileceği ve ona göre karar verileceği öğrenildi.



Mertens'in hazır görülmemesi durumunda ise Zaniolo'nun 10 numara pozisyonunda sahaya sürüleceği bildirildi.



