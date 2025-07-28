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Okan Buruk, genç isme hayran kaldı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık döneminde iyi bir performans sergileyen stoper Arda Ünyay'a hayran kaldı.

calendar 28 Temmuz 2025 10:09 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 10:10
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Okan Buruk, genç isme hayran kaldı!
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Galatasaray'da stoper arayışı 18 yaşındaki Arda Ünyay'ın performansıyla ikinci plana atıldı.

OKAN BURUK, HAYRAN KALDI

Admira Wacker ve Cagliari maçlarında ağları sarsan genç stoper, Strasbourg karşılaşmasında ise 27 dakika sahada kaldı, yüzde 100 pas isabetiyle oynayarak Okan Buruk'u kendisine hayran bıraktı. 

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