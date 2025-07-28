Okan Buruk, genç isme hayran kaldı!

Galatasaray'da stoper arayışı 18 yaşındaki Arda Ünyay'ın performansıyla ikinci plana atıldı.
OKAN BURUK, HAYRAN KALDI
Admira Wacker ve Cagliari maçlarında ağları sarsan genç stoper, Strasbourg karşılaşmasında ise 27 dakika sahada kaldı, yüzde 100 pas isabetiyle oynayarak Okan Buruk'u kendisine hayran bıraktı.
OKAN BURUK, HAYRAN KALDI
Admira Wacker ve Cagliari maçlarında ağları sarsan genç stoper, Strasbourg karşılaşmasında ise 27 dakika sahada kaldı, yüzde 100 pas isabetiyle oynayarak Okan Buruk'u kendisine hayran bıraktı.