Okan Buruk: "Finale çıkmak, kupayı kazanmak istiyoruz"

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Finale çıkmak, kupayı kazanmak istiyoruz'
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22 Nisan 2025 20:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Kupadaki mücadelelerini değerlendiren Okan Buruk, "Her takımın hedefi kupada yarışmak, oyuncularımızı oynatmak, değerlendirmek... Geniş kadrolarla hazırlanıyoruz. Grup aşamasında tüm oyuncularımıza şans verdik. Grup aşamasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldık ve ikinci olarak çıktık. O yol bize uğurlu geldi. Bugün de aynı şekilde devam eder. Deplasmanda kazandığımız Fenerbahçe maçı psikolojik anlamda önemliydi. Kazandıkça üstüne koyarak devam ediyoruz." dedi.

"ISMAIL JAKOBS HAZIRDI!"

İlk 11'ini yorumlayan Galatasaray'ın teknik direktörü, "Bugün kadroda çok büyük değişiklikler yapmadık. Jakobs iyileşti, iki haftadır çalışıyor. Hazır bir oyuncuydu. Üst üste iki maç oynayan oyuncuyu beklettik. Barış cezalı olduğu için Sallai ön tarafta görev alacak. Günay başarılı gidiyor. Son maça bakınca 4 değişiklik yaptık." ifadelerini kullandı.

"FİNALDE OLMAK, KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Okan Buruk, "İstekliyiz, moralliyiz, sahaya bunu yansıtmak istiyoruz. Salı oynuyoruz, cuma oynuyoruz, pazar oynuyoruz, güzel oldu. Maç planlamanın da lige vereceği dinlenme, hazırlanma arası da doğruydu, güzeldi. Finalde olmak, kupayı kazanmak istiyoruz. Konyaspor'a saygı duyuyoruz. İnşallah kazanacağımız bir karşılaşma olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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