Okan Buruk: 'Fenerbahçe'nin kaybetmesini istiyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazandıkları Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Okan Buruk, ligde oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerin kaybetmesini istediğini dile getirdi.



Kendi maçlarına odaklandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Biz kazandıktan sonra rakiplerimizin ne yaptığını çok önemsemiyoruz. Ancak önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe kendi sahasında oynuyor. Beşiktaş da alttan gelip üstteki takımları yakalamaya çalışıyor. Onların da iddialı olduğu önemli bir karşılaşma. İnşallah güzel bir maç olur. Temennimiz bu ama bizim için en yakın rakip Fenerbahçe. Onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz ve isteyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.





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