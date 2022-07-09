Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.



"HATALAR ÜZERİNE ÇALIŞACAĞIZ"



Karşılaşmayı değerlendiren teknik adam, "50-55 dakika oyuncularımız yüksek tempoda mücadele etti. Sonrasında yorgunluklar başladı, top kayıpları ve hatalar oldu. Önümüzde 4 haftalık bir süre var. Hatalar üzerine çalışacağız. Maç bittiğinde en büyük sevincimiz, 7 akademi oyuncusunun sahada olmasıydı. Onlarla gurur duyduk. İnşallah bize uzun süre hizmet eden oyuncular yetiştiririz." ifadelerini kullandı.



"HEPSİ BİZİM OĞLUMUZ"



Efe ve Hamza Akman ile ilgili konuşan Buruk "Ayhan Akman'ın oğulları Efe ve Hamza adına çok sevindim. Baran ve Emirhan'ı kullanamadık, üzüldük. Hepsi bizim oğlumuz. Yaşları küçük, ilk defa böyle bir kampa geldiler. İnşallah hepsini geliştiririz. Hamza daha uzun süre aldı ve iyi işler yaptı." dedi.



"DAHA ÇOK TRANSFER LAZIM GİBİ DURUYOR"



Transferlerle ilgili açıklama yapan Buruk, "Sergio Oliveira 3. transferimiz oldu. Transfere devam etmek istiyoruz. Daha çok transfer lazım gibi duruyor. Çalışmamız gerekiyor. İyi çalışıyoruz. Burada olmak benim için büyük bir gurur. Onlara layık olmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.



















