Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!

Galatasaray'da Okan Buruk, Avrupa'nın 10 büyük liginde 1 sezondan fazla takım çalıştıran faal teknik adamlar arasında 2.41 puan ortalaması ile Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Jürgen Klopp gibi isimleri geride bırakarak Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
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24 Nisan 2024 10:57
Galatasaray'da üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Okan Buruk başarılı performansıyla da istatistikleri alt üst ediyor.

Başarılı çalıştırıcı, Avrupa'nın 10 büyük liginde 1 sezondan fazla takım çalıştıran aktif teknik direktörler arasında yakaladığı 2.41'lik puan ortalaması ile Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Roger Schimidt, Diego Simeone (1.94) ve Mikael Arteta (1.99) ve Xabi Alonso (2.22) gibi teknik adamları geride bırakarak zirvede yer aldı.

Kaynak: Takvim


Deneyimli çalıştırıcıyı 2.34'lük puan ortalaması ile Manchester City'nin İspanyol teknik adamı Pep Guardiola takip ederken, listesinin 3. sırasında ise 2.30'luk ortalama ile Benfica'nın Alman hocası Roger Schmidt bulunuyor.

Listenin 4. basamağında Porto'nun Portekizli çalıştırıcısı Sergio Conceiçao (2.29) yer alırken 5. sırada ise 2.27'lik ortalama ile Real Madrid'in İtalyan antrenörü Carlo Ancelotti var.  

 
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