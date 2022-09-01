





Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard, Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'u transfer etti.Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Oğuzhan ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.Kulübün internet sitesine konuşan Oğuzhan Özyakup,ifadelerini kullandı.AZ Alkmaar ve Arsenal altyapılarında yetişen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2012-2022 yıllarında Beşiktaş'ta forma giydi.Burak Yılmaz, Doğan Erdoğan, Tunahan Taşçı gibi Türk oyuncuları kadrosunda bulunduran Fortuna Sittard, 4. haftası geride kalan Eredivisie'de puansız son sırada yer alıyor.Hollanda doğumlu olan futbolcu Oğuzhan Özyakup futbola Zaandam Türk Spor takımı ile başlamıştı. Genç futbolcu 2002 yılı itibari ile AZ altyapısına geçti. Oğuzhan Özyakup burada da B1 ve A1 seviyelerinde forma giyebildi Oğuzhan Özyakup 2008- 2009 sezonunda ise Arsenal altyapısında forma giydi. Bu sezonda takımı FA Youth Cup şampiyonu oldu. Genç futbolcu 2011- 2012 yılında kulübüyle anlaşma imzaladı. Özyakup 2011- 2012 sezonunda Manchester United deplasmanında Premier League kadrosuna alınsa da maçta forma şansı yakalayamadı. Oğuzhan Özyakup 2012- 2013 sezonunda ise Beşiktaş'a transfer oldu ve A Milli Futbol Takımında forma giydi.