Oğuz, Mourinho'dan formayı istedi

Başakşehir maçında sakatlanan ve Eyüpspor karşısında görev alamayan Oğuz Aydın'dan iyi haber geldi.
Sağlık ekibi, oyuncunun durumunun hızla düzeldiğini teknik ekibe iletti. Oğuz'un da ağrılarının azaldığını belirterek Jose Mourinho'dan Hatay maçında forma giymek için izin istediği öğrenildi.
4 GOL KATKISI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkan Oğuz Aydın, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Sağlık ekibi, oyuncunun durumunun hızla düzeldiğini teknik ekibe iletti. Oğuz'un da ağrılarının azaldığını belirterek Jose Mourinho'dan Hatay maçında forma giymek için izin istediği öğrenildi.
4 GOL KATKISI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkan Oğuz Aydın, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.