Oğuz, Mourinho'dan formayı istedi

Başakşehir maçında sakatlanan ve Eyüpspor karşısında forma giyemeyen Oğuz Aydın'dan sevindirici haber geldi.

Haber; Sabah
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Oğuz, Mourinho'dan formayı istedi
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02 Ocak 2025 10:12
Son güncelleme 02 Ocak 2025 10:15
Başakşehir maçında sakatlanan ve Eyüpspor karşısında görev alamayan Oğuz Aydın'dan iyi haber geldi.

Sağlık ekibi, oyuncunun durumunun hızla düzeldiğini teknik ekibe iletti. Oğuz'un da ağrılarının azaldığını belirterek Jose Mourinho'dan Hatay maçında forma giymek için izin istediği öğrenildi.

4 GOL KATKISI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkan Oğuz Aydın, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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