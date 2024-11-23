Oğuz Aydın: "Sabrettim, buna hazırdım"

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asist yapan Oğuz Aydın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Oğuz Aydın: 'Sabrettim, buna hazırdım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2024 18:22
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asist yapan Oğuz Aydın, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Oğuz Aydın yaptığı açıklamada, "Aslında maçtan önce oynayacağımı öğrendim. Kendimi hazır tuttum. Kendimi göstermem gerektiğini düşündüm. Enerjimi yüksek tuttum, bu sahaya da yansıdı." dedi.

Başarılı futbolcu ayrıca, "Sabrettim, çalışmaya devam ettim. Şansımı bekliyordum. Hoca sağolsun şansı verdi. Ben elimden geleni yaptım. Çok iyi bir şey oldu diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery