Oğuz Aydın'dan milli takımda iki asist!

Oğuz Aydın A Milli Takım'daki ilk resmi maçında iki asist yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oğuz Aydın'dan milli takımda iki asist!
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20 Mart 2025 21:36
A Milli Takım'da Oğuz Aydın, Macaristan maçındaki performansıyla dikkat çekti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Macaristan karşısında ilk 11'de görev verdiği Oğuz Aydın, iki asist yaptı.

Oğuz Aydın, 9. dakikada Orkun Kökçü ve 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun gollerinde asist yaparak ilk resmi maçında iki asist yapma başarısı gösterdi.

Oğuz Aydın, 71. dakikada ise yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

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