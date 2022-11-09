OGM Ormanspor, Polonya deplasmanında

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında OGM Ormanspor, 10 Kasım Perşembe günü Polonya'nın Polskie Przetwory Bydgoszcz ekibine konuk olacak.
Bydgoszcz kentindeki Sisu Arena'da oynanacak maç (TSİ) 21.00'de başlayacak.
D Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanan OGM Ormanspor, zirvede yer alıyor. Polonya temsilcisinin ise grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
Bydgoszcz kentindeki Sisu Arena'da oynanacak maç (TSİ) 21.00'de başlayacak.
D Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanan OGM Ormanspor, zirvede yer alıyor. Polonya temsilcisinin ise grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
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