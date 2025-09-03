Ochoa'dan şok hamle: İmza masasından kaçtı!

İspanya 2. Lig ekibi Burgos ile anlaşmaya varan Guillermo Ochoa, sözleşme imzalamak üzereyken "kahve alma" bahanesiyle gitti ve ortadan kayboldu.

calendar 03 Eylül 2025 15:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ochoa'dan şok hamle: İmza masasından kaçtı!
Dünya futbolunun en ikonik isimlerinden biri olan Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, futbol tarihine geçecek bir olaya imza attı.

İspanya 2. Lig ekibi Burgos ile anlaşmaya varan 40 yaşındaki tecrübeli eldiven, sözleşme imzalamak üzereyken ortadan kayboldu.

İspanyol basınından Sergio Gonzalez Pulgar'ın edindiği bilgilere göre Ochoa, sözleşme için kulüp binasına gitti. Detayları inceledikten sonra "kahve alma" bahanesiyle dışarı çıkan deneyimli kaleci bir daha geri dönmedi.



Guillermo Ochoa'nın, Burgos yetkililerinin ısrarlı aramalarına rağmen telefonlara yanıt vermediği belirtildi.

Haberlerin yayılmasının ardından Ochoa şu açıklamayı yaptı:

"Kulüp, sözleşme değerini aniden düşürdü. Reklam gelirlerinin %60'ını ve ayrıca 5 milyon Euro'luk bir maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Ancak kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu."

