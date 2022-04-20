Nwakaeme'nin sağlık durumu için açıklama

Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlık yaşayan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme'nin sağlık durumu için açıklama
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20 Nisan 2022 17:00
Trabzonspor'da Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumuyla ilgili açıklama geldi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı oyuncunun sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama:

"Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

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