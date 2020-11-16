Nuri Şahin: 'U-19 Moukoko için çok kolay'

Kariyerini Antalyaspor'da sürdüren Nuri Şahin, Alman ekibi Borussia Dortmund'la en parlak günlerini yaşadı. Deneyimli orta saha, Sarı-Siyahlıların yeni yıldız adayı Youssoufa Moukoko'yu değerlendirdi.



Almanya'da federasyonun getirdiği kuralla birlikte artık 16 yaşını dolduran oyuncular da A takımla sahaya çıkabilecek. Bu karar değişikliği sonrası Moukoko'nun en genç oyuncu rekorunu kırması bekleniyor.



"REKORUMU KIRACAĞI İÇİN MUTLUYUM"



Nuri Şahin açıklamasında; "Yeni kural çıkınca 'en genç oyuncu' rekorumun kırılacağını anladım. Bizim takımdan birinin kıracak olması beni mutlu ediyor. Youssoufa şimdi bir üst seviyeye adımını atmalı. U-19 seviyesi onun için çok kolay." dedi.



32 yaşındaki Nuri Şahin, Borussia Dortmund formasıyla 16 yaş 11 aylıkken çıktığı maçla halen Bundesliga'nın en genç oyuncusu rekorunu elinde tutuyor.







