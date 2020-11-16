Nuri Şahin: 'U-19 Moukoko için çok kolay'

Kariyerini Antalyaspor'da sürdüren Nuri Şahin, Alman ekibi Borussia Dortmund'la en parlak günlerini yaşadı. Deneyimli orta saha, Sarı-Siyahlıların yeni yıldız adayı Youssoufa Moukoko'yu değerlendirdi.
Almanya'da federasyonun getirdiği kuralla birlikte artık 16 yaşını dolduran oyuncular da A takımla sahaya çıkabilecek. Bu karar değişikliği sonrası Moukoko'nun en genç oyuncu rekorunu kırması bekleniyor.
"REKORUMU KIRACAĞI İÇİN MUTLUYUM"
Nuri Şahin açıklamasında; "Yeni kural çıkınca 'en genç oyuncu' rekorumun kırılacağını anladım. Bizim takımdan birinin kıracak olması beni mutlu ediyor. Youssoufa şimdi bir üst seviyeye adımını atmalı. U-19 seviyesi onun için çok kolay." dedi.
32 yaşındaki Nuri Şahin, Borussia Dortmund formasıyla 16 yaş 11 aylıkken çıktığı maçla halen Bundesliga'nın en genç oyuncusu rekorunu elinde tutuyor.
Almanya'da federasyonun getirdiği kuralla birlikte artık 16 yaşını dolduran oyuncular da A takımla sahaya çıkabilecek. Bu karar değişikliği sonrası Moukoko'nun en genç oyuncu rekorunu kırması bekleniyor.
"REKORUMU KIRACAĞI İÇİN MUTLUYUM"
Nuri Şahin açıklamasında; "Yeni kural çıkınca 'en genç oyuncu' rekorumun kırılacağını anladım. Bizim takımdan birinin kıracak olması beni mutlu ediyor. Youssoufa şimdi bir üst seviyeye adımını atmalı. U-19 seviyesi onun için çok kolay." dedi.
32 yaşındaki Nuri Şahin, Borussia Dortmund formasıyla 16 yaş 11 aylıkken çıktığı maçla halen Bundesliga'nın en genç oyuncusu rekorunu elinde tutuyor.