Nuno Espirito Santo, Fenerbahçe'ye pahalı geldi

İsmail Kartal'la hedefe koşan Fenerbahçe'nin yeni sezon için teknik adam arayışları tam gaz sürüyor.



Başkan Ali Koç, nisan ayının sonunda Jorge Jesus ile Portekiz'de bir araya gelmiş, 67 yaşındaki Jesus'un kararını mayıs ayının başında vereceği belirtilmişti. Portekizli hocanın yanıtını bekleyen Sarı-lacivertliler, cevabın olumsuz olması halinde B ve C planlarını da elinde hazır tutmak istiyor. Bu nedenle Portekiz ziyaretinde yine bu ülke vatandaşı olan Nuno Espirito Santo ile de görüşülmüştü. Ancak bu görüşmeden de olumlu bir gelişme çıkmadı. En son İngiliz ekibi Tottenham'ı çalıştıran ve 1 Kasım 2021'de görevinden ayrılan 48 yaşındaki Espirito'nun önemli transferler istediği ve ekibiyle birlikte maliyetinin 10-12 milyon Euro'yu bulması transferin gerçekleşme ihtimalini zora soktu. Koç, rotayı tekrar Jorge Jesus'a çevirdi.

F.BAHÇE'NIN ARADIĞI TEKNİK ADAM



The Athletic Tottenham muhabiri Charlie Eccleshare, Nuno Espirito Santo'yu SABAH SPOR okurları için analiz etti

Son olarak İngiltere'de Tottenham'ı çalıştıran Nuno Espirito Santo'nun, öncesindeki 5 sezonda görev aldığı Wolverhampton'ı Premier Lig'e çıkardığını hatırlatan The Athletic Tottenham muhabiri Chalie Eccleshare, şu ifadeleri kullandı: "Genellikle kontratak futbolu oynatmayı, hızlı oyuncularla hücum yapmayı seviyor. Özellikle Wolverhampton'da Adama Traore ve Diego Jota ile bunu gerçekleştiriyordu. Defansif önceliği ön planda tutup 4-2-3-1 taktiğini takıma benimsetiyor. Disiplinli olmak ve bunu oyuncularına aşılamak prensipleri arasında yer alıyor.



YÖNETİM GEREKLİ ZAMANI VERMEDİ



Deneyimi ve tecrübesiyle Fenerbahçe'ye çok şey katabilir. Genç oyuncularla çalışmaktan ve onları geliştirmekten çok hoşlanıyor. Raul Jimenez, Diogo Jota ve Adama Traore gibi oyuncuları parlatma konusunda bir üne sahip. Wolverhampton'da çalıştığı dönemde Koronavirüs'ten çok etkilendi. Taraftarların stada gelememesi ve uzun süre destek görememesinden dolayı takıma kontsantre olamadı. İyi başladığı Wolves kariyeri kötü şekilde sonuçlandı. Tottenham'da 4 ay gibi bir zamanda görevde kaldı. Ancak iyi bir başlangıç yapamadı. Taraftar çok seviyordu ama yönetim gerekli zamanı vermedi.



NUNO ESPİRİTO SANTO KİMDİR



Teknik adamlık kariyerine Malaga'da kaleci antrenörü olarak başladı. Panathinaikos'ta aynı şekilde devam etti. Teknik direktör olarak ilk sınavını Rio Ave'de verdi. Burada 80 maçta 1.41 puan ortalaması yakaladı. Ardından Valencia (62 maç-1.81 puan ort.), Porto (49 maç-1.96 puan ort.), Wolverhampton (199 maç- 1.68 puan ort.) ve son olarak Tottenham'da (17 maç-1.65 puan ort) çalıştı.





