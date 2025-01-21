Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz'ı 3-1 mağlup ederek Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi.

Haber; AA
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Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde
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21 Ocak 2025 17:05
Son güncelleme 21 Ocak 2025 17:34
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz'ı mağlup eden tek erkeklerde dünya 7 numarası Sırp Novak Djokovic yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansındaki çeyrek final maçında kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı) ile tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı.

Sırp raket, 3 saat 37 dakika süren çeyrek final karşılaşmasında İspanyol rakibini 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Djokovic, yarı finalde tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.



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