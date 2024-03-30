Nottingham Forest ile Crystal Palace yenişemedi

Premier Lig'in 30. haftasında Nottingham Forest ile Crystal Palace 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nottingham Forest ile Crystal Palace yenişemedi
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30 Mart 2024 20:19
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile Oliver Glasner'in yönetimindeki Crystal Palace karşı karşıya geldi.

The City Ground'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken ev sahibi Nottingham Forest'ın golünü 61. dakikada Chris Wood kaydetti.

Crystal Palace'ın golünü ise 11. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest 22, Crystal Palace 30 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest evinde Fulham'ı ağırlarken, Crystal Palace deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak.

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