İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile Oliver Glasner'in yönetimindeki Crystal Palace karşı karşıya geldi.
The City Ground'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken ev sahibi Nottingham Forest'ın golünü 61. dakikada Chris Wood kaydetti.
Crystal Palace'ın golünü ise 11. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest 22, Crystal Palace 30 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest evinde Fulham'ı ağırlarken, Crystal Palace deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak.
The City Ground'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken ev sahibi Nottingham Forest'ın golünü 61. dakikada Chris Wood kaydetti.
Crystal Palace'ın golünü ise 11. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest 22, Crystal Palace 30 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest evinde Fulham'ı ağırlarken, Crystal Palace deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak.