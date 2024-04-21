Norveçli tenisçi Casper Ruud, Barcelona Açık'ta şampiyon oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP turnuvası Barcelona Açık finalinde, Norveçli Casper Ruud, Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'ı yenerek şampiyon oldu.
İspanya'nın Barcelona kentindeki final müsabakasında, tek erkekler dünya 6 numarası Ruud, dünya 7 numarası Tsitsipas ile karşılaştı.
Ruud, Tsitsipas'ı 7-5, 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
İspanya'nın Barcelona kentindeki final müsabakasında, tek erkekler dünya 6 numarası Ruud, dünya 7 numarası Tsitsipas ile karşılaştı.
Ruud, Tsitsipas'ı 7-5, 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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