Norveçli tenisçi Casper Ruud, Barcelona Açık'ta şampiyon oldu

Tek erkekler dünya 6 numarası Ruud, dünya 7 numarası Tsitsipas'ı 7-5, 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Norveçli tenisçi Casper Ruud, Barcelona Açık'ta şampiyon oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2024 19:23
Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP turnuvası Barcelona Açık finalinde, Norveçli Casper Ruud, Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'ı yenerek şampiyon oldu.

İspanya'nın Barcelona kentindeki final müsabakasında, tek erkekler dünya 6 numarası Ruud, dünya 7 numarası Tsitsipas ile karşılaştı.

Ruud, Tsitsipas'ı 7-5, 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery