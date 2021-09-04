Norveç, Letonya deplasmanında kazandı

A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden Norveç, Letonya'yı deplasmanda 2 golle mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Norveç, Letonya deplasmanında kazandı
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04 Eylül 2021 20:56
A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki rakiplerinden Letonya ile Norveç karşı karşıya geldi. Daugavas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Norveç, 2-0'lık skorla kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Erling Haaland ve 66. dakikada Muhammed Elyounoussi kaydetti.

Bu sonucun ardından Norveç, puanını 10'a yükseltti. Letonya ise 10 puanda kaldı.

Norveç, gruptaki bir sonraki maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Letonya ise Karadağ'a konuk olacak.


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