29 Ekim

Nordsjaelland zirve yarışında yara aldı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Nordsjaelland, Brondby deplasmanında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nordsjaelland zirve yarışında yara aldı
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29 Ekim 2023 22:21
Son güncelleme 29 Ekim 2023 22:22
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Nordsjaelland, deplasmanda Brondby ile karşılaştı. Brondby Stadyumu'nda oynanan maçı Brondby 2-1 kazandı. 

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Mathias Kvistgaarden ile 64. dakikada Nicolai Vallys kaydetti. Nordsjaelland'ın tek golü 35. dakikada penaltı vuruşundan Marcus Ingvartsen'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Brondby, puanını 28 yaparak 29 puanlı lider Kopenhag'ı takibini sürdürdü. Nordsjaelland ise 22 puanda kaldı. 

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