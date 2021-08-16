Nordin Amrabat, 34 yaşında transfer yaptı

Galatasaray'ın eski oyuncularından Nordin Amrabat, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Nordin Amrabat, 34 yaşında transfer yaptı
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16 Ağustos 2021 17:36
Galatasaray'ın 2012'de 8,6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya kattığı ve kulüp tarihinin en pahalı oyuncularından biri olan Nordin Amrabat transfer yaptı.

3 yıldır oynadığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr'dan ayrılan 34 yaşındaki oyuncu, Yunanistan temsilcisi AEK'ya bedelsiz olarak imza attı.

2 yıllık kontrat imzalayan tecrübeli oyuncu yeni takımında 7 numaralı formayı giyecek.

Kariyerinde 457 maça çıkan Amrabat, 60 gol ve 86 asistlik performans sergiledi.


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