Nordin Amrabat, 34 yaşında transfer yaptı

Galatasaray'ın 2012'de 8,6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya kattığı ve kulüp tarihinin en pahalı oyuncularından biri olan Nordin Amrabat transfer yaptı.



3 yıldır oynadığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr'dan ayrılan 34 yaşındaki oyuncu, Yunanistan temsilcisi AEK'ya bedelsiz olarak imza attı.



2 yıllık kontrat imzalayan tecrübeli oyuncu yeni takımında 7 numaralı formayı giyecek.



Kariyerinde 457 maça çıkan Amrabat, 60 gol ve 86 asistlik performans sergiledi.



