Nizip'te 107 saat sonra bir kadın kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 107 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nizip'te 107 saat sonra bir kadın kurtarıldı
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10 Şubat 2023 16:51
Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından bir kadın çıkarıldı.

Depremin üzerinden geçen 107 saat sonra ulaşılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Aynı enkazdan yaklaşık 2 saat önce biri çocuk iki kişi kurtarılmıştı.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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