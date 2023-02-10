Nizip'te 107 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından bir kadın çıkarıldı.
Depremin üzerinden geçen 107 saat sonra ulaşılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Aynı enkazdan yaklaşık 2 saat önce biri çocuk iki kişi kurtarılmıştı.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından bir kadın çıkarıldı.
Depremin üzerinden geçen 107 saat sonra ulaşılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Aynı enkazdan yaklaşık 2 saat önce biri çocuk iki kişi kurtarılmıştı.
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