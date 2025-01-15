Nilüfer Belediyespor Eker, Aydın'ı 3-1 ile geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nilüfer Belediyespor Eker, Aydın'ı 3-1 ile geçti
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15 Ocak 2025 23:07
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

 Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Fatma Şekerci (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Johnson, Cansu Aydınoğulları, Merve Nur Öztürk, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)

Nilüfer Belediyespor Eker: Jana Kulan, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Bilge Paşa (Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Selin Çalışkan)

Setler: 15-25, 23-25, 25-22, 23-25

Süre: 118 dakika (22, 34, 29, 33)

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