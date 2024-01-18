Nilüfer Belediyespor, CSM Lugoj'u eli boş gönderdi!

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-0 yendi.
Deplasmandaki maçı da 3-1 kazanan Bursa ekibi, organizasyonda yarı finale yükseldi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Markus Zyber (Yunanistan), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Yordanova (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Milenko, Nazlın Eda Kafkas, Ece Eke, Beliz Başkır)
CSM Lugoj: Ruban, Velikonja, Skrypak, Artin, Canak, Martiniuc (Popovic, Bagyinka, Coman, Vukcevic)
Setler: 25-22, 25-20, 25-11
Süre: 76 dakika (28, 26, 22)
Deplasmandaki maçı da 3-1 kazanan Bursa ekibi, organizasyonda yarı finale yükseldi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Markus Zyber (Yunanistan), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Yordanova (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Milenko, Nazlın Eda Kafkas, Ece Eke, Beliz Başkır)
CSM Lugoj: Ruban, Velikonja, Skrypak, Artin, Canak, Martiniuc (Popovic, Bagyinka, Coman, Vukcevic)
Setler: 25-22, 25-20, 25-11
Süre: 76 dakika (28, 26, 22)