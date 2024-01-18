Nilüfer Belediyespor, CSM Lugoj'u eli boş gönderdi!

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nilüfer Belediyespor, CSM Lugoj'u eli boş gönderdi!
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18 Ocak 2024 21:11
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-0 yendi.

Deplasmandaki maçı da 3-1 kazanan Bursa ekibi, organizasyonda yarı finale yükseldi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Markus Zyber (Yunanistan), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)

Nilüfer Belediyespor: Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Yordanova (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Milenko, Nazlın Eda Kafkas, Ece Eke, Beliz Başkır)

CSM Lugoj: Ruban, Velikonja, Skrypak, Artin, Canak, Martiniuc (Popovic, Bagyinka, Coman, Vukcevic)

Setler: 25-22, 25-20, 25-11

Süre: 76 dakika (28, 26, 22)

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