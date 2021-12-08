Nilüfer Belediyespor, CEV Kupası'nda kayıp!

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İspanya'nın CV Tenerife takımına 3-2 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nilüfer Belediyespor, CEV Kupası'nda kayıp!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2021 23:29
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İspanya'nın CV Tenerife takımı ile karşılaştı.

Mücadeleyi CV Tenerife 3-2 kazandı.

Salon: La Laguna

Hakemler: Anna Niedbal (Polonya), Ellen Mari Burheim (Norveç)

CV Tenerife: Jeanpierre, Jordan, Aranda, Arredondo, Wagner, Nsungimina (Llabres, Perez, Martinez, Prol)

Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Hümay Topaloğlu, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Aslı Tecimer, Maglio (Buse Kayacan, Sude Naz Uzun, Hilal Kocakara, Cansu Bir, Bytsenko)

Setler: 22-25, 17-25, 25-21, 25-19, 15-10

Süre: 111 dakika (23, 22, 25, 26, 15)


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.