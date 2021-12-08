Nilüfer Belediyespor, CEV Kupası'nda kayıp!

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İspanya'nın CV Tenerife takımı ile karşılaştı.
Mücadeleyi CV Tenerife 3-2 kazandı.
Salon: La Laguna
Hakemler: Anna Niedbal (Polonya), Ellen Mari Burheim (Norveç)
CV Tenerife: Jeanpierre, Jordan, Aranda, Arredondo, Wagner, Nsungimina (Llabres, Perez, Martinez, Prol)
Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Hümay Topaloğlu, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Aslı Tecimer, Maglio (Buse Kayacan, Sude Naz Uzun, Hilal Kocakara, Cansu Bir, Bytsenko)
Setler: 22-25, 17-25, 25-21, 25-19, 15-10
Süre: 111 dakika (23, 22, 25, 26, 15)
Mücadeleyi CV Tenerife 3-2 kazandı.
Salon: La Laguna
Hakemler: Anna Niedbal (Polonya), Ellen Mari Burheim (Norveç)
CV Tenerife: Jeanpierre, Jordan, Aranda, Arredondo, Wagner, Nsungimina (Llabres, Perez, Martinez, Prol)
Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Hümay Topaloğlu, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Aslı Tecimer, Maglio (Buse Kayacan, Sude Naz Uzun, Hilal Kocakara, Cansu Bir, Bytsenko)
Setler: 22-25, 17-25, 25-21, 25-19, 15-10
Süre: 111 dakika (23, 22, 25, 26, 15)