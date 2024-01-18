Sakatlığı sebebiyle Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosundan ayrılan Umar Sadıq'ın kulübü Real Sociedad ile sahaya çıkması gündem oldu.
PESEIRO: "KAFAM KARIŞTI"
Real Sociedad'ın Osasuna ile oynadığı Kral Kupası maçının 73. dakikasında Andre Silva'nın yerine oyuna giren Umar Sadıq hakkında konuşan Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Jose Peseiro, "Kafam karıştı. Umar Sadıq'ın 15 gün oynayamayacağı yönündeki doktor raporunu gördüm." ifadelerini kullandı.
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Umar Sadıq'ın yerine Trabzonspor'dan Paul Onuachu kadroya dahil edilmişti.
PESEIRO: "KAFAM KARIŞTI"
Real Sociedad'ın Osasuna ile oynadığı Kral Kupası maçının 73. dakikasında Andre Silva'nın yerine oyuna giren Umar Sadıq hakkında konuşan Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Jose Peseiro, "Kafam karıştı. Umar Sadıq'ın 15 gün oynayamayacağı yönündeki doktor raporunu gördüm." ifadelerini kullandı.
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Umar Sadıq'ın yerine Trabzonspor'dan Paul Onuachu kadroya dahil edilmişti.