Nihat Kırmızı'dan Torrent açıklaması!

Galatasaray'da eski yönetici Nihat Kırmızı, Domenec Torrent'in tazmınatıyla ilgili TV100'e konuştu.



Nihat Kırmızı yaptığı açıklamada, "Benim ağzımdan 'Domenec Torrent tazminat almaz' diye bir şey çıkmadı." ifadelerini kullandı.



'Torrent'e biz gidiyoruz sen de bırak' dediğini söyleyen Kırmızı, "Ben hiçbir oyuncu transferinde yer almadım. Varsa kanıtlayan, parasını öderim. O zaman geçmişteki yöneticiler de ceplerinden ödeme yapsın. Biz giderken, Torrent'e 'Biz gidiyoruz, sen de bırak' dedim." dedi.



Torrent ile çok fazla iletişim kurmadığını söyleyen Nihat Kırmızı, "Torrent ile Galatasaray teknik direktörü olması dışında herhangi bir iletişimim olmadı. Gelişinde ve gidişinde dahlim yok." diyerek sözlerini noktaladı.





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