Nihat Kahveci: 'Performansını beğenmedim'

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Bulgaristan'ı ağırladı. Türkiye, rakibini 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında yorumlarda bulunan Nihat Kahveci, ay-yıldızlı ekibimizi değerlendirdi.
"UZUN BİR MAÇ OLACAK"
Nihat Kahveci, İspanya'daki maç hakkında, "İspanya'da İspanya'ya karşı oynayacağımız maç bizim için uzun bir maç olacak herhalde. Topun peşinden koşmamız gerekiyor. İsmail sarı kart gördü. Kaan sakatlandı, Merih'in durumu belli değil." dedi.
"PERFORMANSINI BEĞENMEDİM"
Eski milli futbolcu, "Bugün A Milli Takımı'mızda beklentimin altında kalan oyuncular vardı. Bunlardan biri de -hiç kızmayacak- spikerin çıkarken 'Altın Çocuk' dediği Arda Güler... Bugünkü performansını beğenmedim. Kalabalığın arasına girdiğinde çok top kayıpları yaptı. Daha iyi bir performans bekliyordum." ifadelerini kullandı.
"SÜRPRİZ OLMADI"
E Grubu'nu da değerlendiren Kahveci, "Grupta hiç sürpriz olmadı. Lider İspanya, ikinci biz, üçüncü Gürcistan." diyerek sözlerini tamamladı.
