15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-4
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
2-0
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-1
15 Kasım
Slovenya-Kosova
0-2
15 Kasım
İsviçre-İsveç
4-1
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
3-2
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
2-2
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
3-1

Nihat Kahveci: "Performansını beğenmedim"

Nihat Kahveci, Türkiye-Bulgaristan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

15 Kasım 2025 23:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Bulgaristan'ı ağırladı. Türkiye, rakibini 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında yorumlarda bulunan Nihat Kahveci, ay-yıldızlı ekibimizi değerlendirdi.

"UZUN BİR MAÇ OLACAK"


Nihat Kahveci, İspanya'daki maç hakkında, "İspanya'da İspanya'ya karşı oynayacağımız maç bizim için uzun bir maç olacak herhalde. Topun peşinden koşmamız gerekiyor. İsmail sarı kart gördü. Kaan sakatlandı, Merih'in durumu belli değil." dedi.

"PERFORMANSINI BEĞENMEDİM"

Eski milli futbolcu, "Bugün A Milli Takımı'mızda beklentimin altında kalan oyuncular vardı. Bunlardan biri de -hiç kızmayacak- spikerin çıkarken 'Altın Çocuk' dediği Arda Güler... Bugünkü performansını beğenmedim. Kalabalığın arasına girdiğinde çok top kayıpları yaptı. Daha iyi bir performans bekliyordum." ifadelerini kullandı.

"SÜRPRİZ OLMADI"

E Grubu'nu da değerlendiren Kahveci, "Grupta hiç sürpriz olmadı. Lider İspanya, ikinci biz, üçüncü Gürcistan." diyerek sözlerini tamamladı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
