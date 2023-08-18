Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Nicolo Zaniolo'nun son yıllarda yaşadığı birçok sakatlık ve kas yaralanmaları nedeniyle, Aston Villa'nın imza öncesinde Galatasaray'la yeniden görüştüğünü

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo'yu sağlık kontrollerinden geçirdi ancak eski sakatlıklarının tekrarlamayacağına dair Galatasaray garanti istedi. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmasının da bozulması yönünde sözleşmeye madde koyulmasını talep etti.

İngiliz ekibinin Zaniolo transferini düşündüğü ve kısa bir süre içerisinde olumlu ya da olumsuz karar vereceğ