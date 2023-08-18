İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo transferinde 'garanti' istediği iddia edildi.
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Nicolo Zaniolo'nun son yıllarda yaşadığı birçok sakatlık ve kas yaralanmaları nedeniyle, Aston Villa'nın imza öncesinde Galatasaray'la yeniden görüştüğünü duyurdu.
ANLAŞMAYA FESİH MADDESİ İSTİYORLAR
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo'yu sağlık kontrollerinden geçirdi ancak eski sakatlıklarının tekrarlamayacağına dair Galatasaray garanti istedi. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmasının da bozulması yönünde sözleşmeye madde koyulmasını talep etti.
Aston Villa'nın bu teklifine Galatasaray'ın henüz nasıl bir cevap verdiğine dair sarı-kırmızılı cepheden bir açıklama geldi. Ancak İngiliz ekibinin Zaniolo transferini düşündüğü ve kısa bir süre içerisinde olumlu ya da olumsuz karar vereceği vurgulandı.
ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?
Öte yandan Galatasaraylı yönetici Erden Timur, takımdan ayrılmak üzere olan İtalyan yıldız Zaniolo'nun son durumuyla ilgili perşembe akşamı konuştu. Timur Zaniolo'nun Aston Villa'ya transferinde son noktaya gelindiğini belirtirken; oyuncu alınırken ve satılırken ticari düşünmek gerektiğini belirtti.
Erden Timur'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Zaniolo için Aston Villa ile bir noktaya gelindi. Son aşamada diyebilirim. Zaniolo'nun 35 milyon euro çıkış maddesi var. Daha fazla nasıl getirebiliriz onu düşünüyoruz. Biraz gerçekçi olmak lazım. Zaniolo'da bizim amacımız, getiri getirebilmesi. Tete için de aynı şeyi söyleyebilirim. Savaştan önce 50 milyon euro'lara çıkan değeri 25'lere indi. Savaştan sonra adaptasyon problemi yaşadı. 3 milyon euro'ların altına imza parası attırdık. Amacımız Galatasaray'da oynasın ama ticari olarak da düşünmek gerekiyor."
30 MAÇ ŞARTI
İngiliz ekibi, Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro...
Bu opsiyonun devreye girmesi için yapılan kontrata özel bir madde yer aldığı öğrenildi. Yapılan anlaşmaya göre genç futbolcunun Premier Lig'de en az 30 maçta forma giymesi gerekecek.
Ayrıca Zaniolo'nun performansı ve Aston Villa'nın alacağı sonuçlara göre bonus maddeleri de bulunduğu, toplam maliyetin 35 milyon euro'yu bulabileceği ifade edildi.
GALATASARAY'DA RAKAMLARI
Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldızı geçtiğimiz şubat ayında renklerine bağlamıştı. İtalyan yıldız geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maçta görev aldı. Zaniolo, Galatasaray formasıyla 5 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa şehrinde doğdu. 190 cm boyunda ve sol ayaklıdır. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğludur. Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. Ardından Virtus Entella'ya katıldı. 5 Temmuz 2017'de Inter'e transfer oldu. Radja Nainggolan'ın Inter'e transferinin bir parçası olarak Zaniolo ve Davide Santon'un Roma'ya transferi gerçekleşti. Ardından Galatasaray'a 15 milyon euro bedelle transfer oldu.
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Nicolo Zaniolo'nun son yıllarda yaşadığı birçok sakatlık ve kas yaralanmaları nedeniyle, Aston Villa'nın imza öncesinde Galatasaray'la yeniden görüştüğünü duyurdu.
ANLAŞMAYA FESİH MADDESİ İSTİYORLAR
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo'yu sağlık kontrollerinden geçirdi ancak eski sakatlıklarının tekrarlamayacağına dair Galatasaray garanti istedi. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmasının da bozulması yönünde sözleşmeye madde koyulmasını talep etti.
Aston Villa'nın bu teklifine Galatasaray'ın henüz nasıl bir cevap verdiğine dair sarı-kırmızılı cepheden bir açıklama geldi. Ancak İngiliz ekibinin Zaniolo transferini düşündüğü ve kısa bir süre içerisinde olumlu ya da olumsuz karar vereceği vurgulandı.
ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?
Öte yandan Galatasaraylı yönetici Erden Timur, takımdan ayrılmak üzere olan İtalyan yıldız Zaniolo'nun son durumuyla ilgili perşembe akşamı konuştu. Timur Zaniolo'nun Aston Villa'ya transferinde son noktaya gelindiğini belirtirken; oyuncu alınırken ve satılırken ticari düşünmek gerektiğini belirtti.
Erden Timur'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Zaniolo için Aston Villa ile bir noktaya gelindi. Son aşamada diyebilirim. Zaniolo'nun 35 milyon euro çıkış maddesi var. Daha fazla nasıl getirebiliriz onu düşünüyoruz. Biraz gerçekçi olmak lazım. Zaniolo'da bizim amacımız, getiri getirebilmesi. Tete için de aynı şeyi söyleyebilirim. Savaştan önce 50 milyon euro'lara çıkan değeri 25'lere indi. Savaştan sonra adaptasyon problemi yaşadı. 3 milyon euro'ların altına imza parası attırdık. Amacımız Galatasaray'da oynasın ama ticari olarak da düşünmek gerekiyor."
30 MAÇ ŞARTI
İngiliz ekibi, Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro...
Bu opsiyonun devreye girmesi için yapılan kontrata özel bir madde yer aldığı öğrenildi. Yapılan anlaşmaya göre genç futbolcunun Premier Lig'de en az 30 maçta forma giymesi gerekecek.
Ayrıca Zaniolo'nun performansı ve Aston Villa'nın alacağı sonuçlara göre bonus maddeleri de bulunduğu, toplam maliyetin 35 milyon euro'yu bulabileceği ifade edildi.
GALATASARAY'DA RAKAMLARI
Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldızı geçtiğimiz şubat ayında renklerine bağlamıştı. İtalyan yıldız geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maçta görev aldı. Zaniolo, Galatasaray formasıyla 5 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa şehrinde doğdu. 190 cm boyunda ve sol ayaklıdır. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğludur. Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. Ardından Virtus Entella'ya katıldı. 5 Temmuz 2017'de Inter'e transfer oldu. Radja Nainggolan'ın Inter'e transferinin bir parçası olarak Zaniolo ve Davide Santon'un Roma'ya transferi gerçekleşti. Ardından Galatasaray'a 15 milyon euro bedelle transfer oldu.