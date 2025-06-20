Nicolo Zaniolo için yeni talipler!

Atalanta ve Fiorentina'daki kiralık maceralarının ardından Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan Nicolo Zaniolo'ya yeni talipler çıktı.
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Zaniolo'nun Fiorentina'nın ardından Galatasaray kalması beklenmiyor.
PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
İtalyan basınındaki haberde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile birlikte Villarreal ve Sunderland'in Zaniolo ile ilgilendiği yazıldı.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Atalanta ve Fiorentina'da toplamda 36 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Zaniolo'nun Fiorentina'nın ardından Galatasaray kalması beklenmiyor.
PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
İtalyan basınındaki haberde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile birlikte Villarreal ve Sunderland'in Zaniolo ile ilgilendiği yazıldı.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Atalanta ve Fiorentina'da toplamda 36 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...