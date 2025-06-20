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Waterford FC-Bohemian FC
2-183'
20 Haziran
Shamrock -Cork City
4-181'

Nicolo Zaniolo için yeni talipler!

Al Nassr, Villarreal ve Sunderland, bonservisi Galatasaray'da olan Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor.

calendar 20 Haziran 2025 22:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nicolo Zaniolo için yeni talipler!
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Atalanta ve Fiorentina'daki kiralık maceralarının ardından Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan Nicolo Zaniolo'ya yeni talipler çıktı.

Tuttomercato'da yer alan habere göre, Zaniolo'nun Fiorentina'nın ardından Galatasaray kalması beklenmiyor.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

İtalyan basınındaki haberde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile birlikte Villarreal ve Sunderland'in Zaniolo ile ilgilendiği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI


Geçen sezon Atalanta ve Fiorentina'da toplamda 36 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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