24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
Verona-Venezia
4-5
Parma -Spezia
6-5
Gremio-Botafogo RJ
01:30
Vasco da Gama-Bahia
01:30
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
Rakow-Lech Poznan
2-2
Rotherham United-Burton Albion
21:45
Club Brugge-Westerlo
5-5
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
Port Vale-Arsenal
0-2
Newcastle-Bradford City
4-1
Huddersfield -M.City
0-2
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
2-282'
Real Sociedad-Mallorca
1-084'
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
Getafe-Alaves
1-1
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
Malmö FF-Ludogorets
1-2
Nice-Roma
1-2
Freiburg-Basel
2-1
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
Braga-Feyenoord
1-0
Real Betis-N. Forest
2-2
Como-Sassuolo
3-0

Nicolo Melli: "Bu kadar kupa kazanmak kolay değil"

Fenerbahçe Beko forması giyen Nicolo Melli, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

calendar 24 Eylül 2025 23:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko forması giyen Nicolo Melli Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

"BLOKTA DOĞRU ANI BEKLEDİM"

Karşılaşmadaki kritik pozisyona değinen Melli, "İyi bir zamanlama ile blok yaptım. Sürenin bitmesini bekledim ama biraz kaldı. Kaçıracaklarını biliyordum. Devamında takip etmek istedim. Hissettim ve işimi yaptım." dedi.



"6 AYDA 4 KUPA GURUR VERİCİ"

Takımın kısa sürede elde ettiği başarıların önemini vurgulayan deneyimli basketbolcu, "6 ay civarında 4 kupa aldık. Bu çok özel. Kolay değil bu kadar sürede bu kadar kupayı tüm kulvarlarda kazanmak. Gurur duyuyorum. Tüm Fenerbahçe ailesine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

