Nicolo Melli: 'Bu kadar kupa kazanmak kolay değil'

Fenerbahçe Beko forması giyen Nicolo Melli Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı sonrası konuştu.
"BLOKTA DOĞRU ANI BEKLEDİM"
Karşılaşmadaki kritik pozisyona değinen Melli, "İyi bir zamanlama ile blok yaptım. Sürenin bitmesini bekledim ama biraz kaldı. Kaçıracaklarını biliyordum. Devamında takip etmek istedim. Hissettim ve işimi yaptım." dedi.
"6 AYDA 4 KUPA GURUR VERİCİ"
Takımın kısa sürede elde ettiği başarıların önemini vurgulayan deneyimli basketbolcu, "6 ay civarında 4 kupa aldık. Bu çok özel. Kolay değil bu kadar sürede bu kadar kupayı tüm kulvarlarda kazanmak. Gurur duyuyorum. Tüm Fenerbahçe ailesine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.