Nicole Melli: 'Geri geldiğim ilk yıl şampiyon olduk'

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nicolo Melli, THY EuroLeague'de kazandıkları şampiyonluk maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"HARİKA BİR BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"



Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Melli, "İnanılmaz! Kendimi süper hissediyorum. Fenerbahçe ailesi ve kendi ailem için çok mutluyum. Harika bir başarıya imza attık. Uzun bir yoldan geldik ve şampiyon olduk. Bu gerçekten harika," ifadelerini kullandı.



GERİ GELDİĞİM YIL ŞAMPİYON OLMAK ÖNEMLİ"



Fenerbahçe'ye bu sezon başında yeniden katılan tecrübeli oyuncu, "Geri geldiğim ilk yıl şampiyon olmak bizim için çok önemliydi," diyerek şampiyonluğun kendisi için taşıdığı özel anlamı vurguladı.



