Nico Williams: "Irkçılığa son verilmeli"

Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams, Vinicius Junior'un İspanya'daki ırkçılıkla ilgili sözlerine destek verdi ve ırkçılığın son bulması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nico Williams: 'Irkçılığa son verilmeli'
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05 Eylül 2024 13:08
Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams'tan Real Madrid'de oynayan meslektaşı Vinicius Junior'a destek geldi.

Vinicius'un ırkçılıkla ilgili sözlerine destek veren Williams, "Vinicius doğruları söyledi. Büyük bir oyuncu olduğu için hakarete uğruyor. Buna bir son verilmeli. Bazı insanların maçı izlerken futbolculara hakaret etmek yerine oyundan keyif alması gerekiyor." dedi.

VINICIUS NE DEMİŞTİ?

İspanya'daki ırkçılıktan sık sık yakınan Vinicius Junior, "2030 yılına kadar bu durum düzelmezse Dünya Kupası için başka bir yer bulunması gerekecek. Oyuncular böyle bir ülkede kendilerini rahat ve güvende hissetmez" sözlerini kullanmıştı.

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