Serbest oyuncu Nick Young'ın Çin Basketbol Federasyonu'ndan Zhejiang Lions ile anlaştığı bildirildi.



12 yıllık NBA veteranı, en son NBA'de 2018-19 sezonunda Denver Nuggets ile bulunmuş, ancak yalnızca dört maçta forma giymişti. Bu kısa dönemde önce Young, 2017-18 sezonunda Golden State Warriors için bir bench rolü üstlenmişti.



35 yaşındaki forvet, NBA kariyerinde ayrıca Washington Wizards, LA Clippers, Philadelphia 76ers ve Los Angeles Lakers ekiplerinde de oynamıştı.



Young, 720 NBA kariyer maçında üç sayılık mesafeden %37.6 şut isabetiyle 11.4 sayı ortalamasına sahip.



