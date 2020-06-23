Nice, Fransız orta saha Schneiderlin'i transfer etti

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice, orta sahaya Everton'dan Morgan Schneiderlin'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; ogcnice.com
Nice, Fransız orta saha Schneiderlin'i transfer etti
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23 Haziran 2020 18:05
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice, Everton'da forma giyen Morgan Schneiderlin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transferi için Everton'la her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçen Schneiderlin'in Nice ile antrenmanlara çıkacağı ve uluslararası transfer sezonu açıldığında resmi imzaların atılacağı kaydedildi. 

Everton'un 22 milyon sterlin bonservisle 2017'de Manchester United'dan transfer ettiği Schneiderlin, İngiliz ekibinde bu sezon 18 maçta forma giydi.



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