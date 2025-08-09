Newcastle United, Thiaw'ı bitiriyor: 40 milyon Euro!

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Milan forması giyen Malick Thiaw'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
40 MİLYON EURO BONSERVİS
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; İngiliz ekibi, Alman stoperin transferi için bonuslar dahil 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Thiaw, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
