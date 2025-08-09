10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-340'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-038'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-039'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Newcastle United, Thiaw'ı bitiriyor: 40 milyon Euro!

Newcastle United, Milan'dan Malick Thiaw'ı bonuslar dahil 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

09 Ağustos 2025 19:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Newcastle United, Thiaw'ı bitiriyor: 40 milyon Euro!
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Milan forması giyen Malick Thiaw'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

40 MİLYON EURO BONSERVİS

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; İngiliz ekibi, Alman stoperin transferi için bonuslar dahil 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Thiaw, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
  
