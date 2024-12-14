Newcastle United, sahasında dört dörtlük galip

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta maçında Newcastle United, sahasında Leicester City'yi 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United, sahasında dört dörtlük galip
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14 Aralık 2024 19:54
İngiltere Premier Lig'in 16. hafta maçında Newcastle United, Leicester City'yi ağırladı. St. James Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 30'da ve 60'da Jacob Murphy, 47'de Bruno Guimaraes ile 50'de Alexander Isak kaydetti.

Newcastle United, bu galibiyetin ardından puanını 23 yaptı. Leicester City, 14 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Newcastle United, Ipswich Town deplasmanına gidecek. Leicester City, Wolverhampton'u konuk edecek.
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