Newcastle United'ın ilk icraatı yeni hoca

Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun satın alımıyla dev bir yatırım yapılması beklenen Newcastle United'da kulübün yeni sahiplerinin ilk icraatının teknik direktör değişikliği olması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Newcastle United'ın ilk icraatı yeni hoca
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11 Ekim 2021 03:04
Yeni Suudi sahiplerinin satın almasıyla tüm dünyanın gözünü çevirdiği takım olan Newcastle United'ın yeni hamleleri adım adım takip ediliyor.

İngiliz basını Newcastle United'ın kadrosunu nasıl güçlendireceğinin yanı sıra teknik direktör tercihleriyle ilgili iddialarını sayfalarına taşıyor. Daily Mail, siyah beyazlı ekibin teknik direktörlük koltuğunda oturan Steve Bruce ile 8 milyon sterlinlik tazminat ile yolların ayrılmasının ilk icraat olarak görüleceğini savunuyor. İngiliz gazetesinde bir kaç gün içinde gerçekleşecek bu ayrılığın ardından takımı Tottenham maçına yardımcı antrenör Graham Jones'un hazırlayacağı belirtildi.

Bir diğer İngiliz gazetesi Mirror'da ise Newcastle United'ın beklenen ilk transferlerinin Premier Lig devi Manchester United'dan olacağı ifade ediliyor. Manchester United'da beklediği süreleri alamayan ve yol ayrımına gelen 4 isim Donny van de Beek, Jesse Lingard, Anthony Martial ve Eric Bailly'nin Newcastle United'ın ilk transfer planı olduğu savunuluyor.

Newcastle United Premier Lig'de 3 puana sahip ve 20 takımılı ligin 19. sırasında yer alıyor.


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