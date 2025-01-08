Newcastle United, Arsenal'i deplasmanda devirdi!

İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United, Arsenal'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United, Arsenal'i deplasmanda devirdi!
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08 Ocak 2025 00:53
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal ile Newcastle United, karşı karşıya geldi. Emirates'teki maçta kazanan 2-0'lık skorla Newcastle United oldu.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Alexander Isak ve 51. dakikada Anthony Gordon attı.

Bu sonuçla Newcastle United, rövanş öncesi avantajı eline aldı. Lig Kupası'nda son 16 turunda Chelsea'yi saf dışı bırakan Newcastle United, bir diğer zorlu rakibi Arsenal karşısında da önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 5 Şubat'ta oynanacak.

15 YIL SONRA GALİBİYET

Arsenal'in 13 maçlık yenilmezlik serisine son veren Newcastle United, rakibini de 15 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başardı.

Newcastle United, Premier Lig'de 15 Ocak'ta sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Arsenal ise aynı gün derbide Tottenham'ı konuk edecek.

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