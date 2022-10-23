İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Newcastle oldu.
Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Callum Wilson ve 40. dakikada Miguel Almiron kaydetti. Tottenham'ın tek golü 54. dakikada Harry Kane kaydetti.
Ligde 7 haftadır kaybetmeyen ve son 7 haftada 5. galibiyetini alan Newcastle puanını 21'e yükseltti. Son iki maçını kaybeden Tottenham 23 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Bournemouth'a konuk olacak. Newcastle, Aston Villa2yı ağırlayacak.
Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Callum Wilson ve 40. dakikada Miguel Almiron kaydetti. Tottenham'ın tek golü 54. dakikada Harry Kane kaydetti.
Ligde 7 haftadır kaybetmeyen ve son 7 haftada 5. galibiyetini alan Newcastle puanını 21'e yükseltti. Son iki maçını kaybeden Tottenham 23 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Bournemouth'a konuk olacak. Newcastle, Aston Villa2yı ağırlayacak.
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