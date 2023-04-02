Newcastle, adım adım Şampiyonlar Ligi'ne

Newcastle United, St. James' Park'ta ağırladığı Manchester United'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda büyük bir adım attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Newcastle, adım adım Şampiyonlar Ligi'ne
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02 Nisan 2023 20:26
İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile Manchester United karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 2-0'lık skrola kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Joseph Willock ve 88. dakikada Callum Wilson kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini elde eden Newcastle United, puanını 50'ye yükseltti ve 3. sırayı devraldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Manchester United ise 50 puanla 4. sıraya indi.

Newcastle, gelecek hafta West Ham'a konuk olacak. Manchester United ise gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak.

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