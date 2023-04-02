İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile Manchester United karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 2-0'lık skrola kazandı.



Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Joseph Willock ve 88. dakikada Callum Wilson kaydetti.



Üst üste 3. galibiyetini elde eden Newcastle United, puanını 50'ye yükseltti ve 3. sırayı devraldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Manchester United ise 50 puanla 4. sıraya indi.



Newcastle, gelecek hafta West Ham'a konuk olacak. Manchester United ise gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak.





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