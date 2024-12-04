Neuer kırmızı gördü; Bayern, Leverkusen'e elendi

Almanya Kupası son 16 turu mücadelesinde Bayer Leverkusen, deplasmanda 17. dakikada 10 kişi kalan Bayern Münih'i 1-0 yendi ve bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Neuer kırmızı gördü; Bayern, Leverkusen'e elendi
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04 Aralık 2024 00:50
Son güncelleme 04 Aralık 2024 01:29
Almanya Kupası son 16 turu mücadelesinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i konuk etti. 

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. 

Mücadelenin 17. dakikasında Bayern Münih'te kaleci Manuel Neuer, rakibine müdahalesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bayern Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 69. dakikada Nathan Tella kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen, tur atlayan taraf oldu. Bayern Münih ise turnuvaya veda etti. 

TARİHİ AN; NEUER!
 Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında tarihi bir an yaşandı.

Alman futbolunun ve Bayern Münih'in efsanevi ismi Manuel Neuer, Jeremie Frimpong'a yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. Manuel Neuer böylelikle çıktığı 800. maçında kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

Deneyimli kalecinin kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan Bayern'de Leroy Sane oyun alanının kenarına gelirken yerine Peretz Daniel oyuna dahil oldu.


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