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Nets'ten Alize Johnson'a, ikinci 10 günlük kontrat!
Nets'ten Alize Johnson'a, ikinci 10 günlük kontrat!
Brooklyn Nets'in, Alize Johnson'a ikinci bir 10 günlük kontrat verdiği bildirildi.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
NBA.com
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Johnson'ın orijinal 10 günlük sözleşmesi bugün sona eriyor.
Johnson, bugüne kadar Nets formasıyla oynadığı tek maçta 33 dakikada 23 sayı ve 15 ribaund kaydetmişti.
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