Nets'ten Alize Johnson'a, ikinci 10 günlük kontrat!

Brooklyn Nets'in, Alize Johnson'a ikinci bir 10 günlük kontrat verdiği bildirildi.



Johnson'ın orijinal 10 günlük sözleşmesi bugün sona eriyor.



Johnson, bugüne kadar Nets formasıyla oynadığı tek maçta 33 dakikada 23 sayı ve 15 ribaund kaydetmişti.



