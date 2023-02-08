Nets, Kevin Durant'i takas etmeyecek!

Brooklyn Nets'in, rakip takımlara Kevin Durant'i takas etmeyi planlamadıklarını söylediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Nets, Kevin Durant'i takas etmeyecek!
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08 Şubat 2023 10:52
Brooklyn Nets'in, rakip takımlara Kevin Durant'i takas etmeyi planlamadıklarını söylediği iddia edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Durant ve Nets, Kyrie Irving'in takasından sonra takımın gidişatı hakkında görüşmelere başladı.

Nets'in şu ana kadar takımlara, Durant'i son takas günü öncesinde takas etmeyi planlamadıklarını söylediği bildirildi.

Durant geçtiğimiz yaz Nets'ten bir takas talebinde bulunmuş olsa da, ekip bunu yerine getirmeyi reddetmişti.

Birçok takımın, son takas günü öncesinde Nets'i Durant'in ayrılmaya müsait olup olmadığı konusunda aradığı belirtilmişti.

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