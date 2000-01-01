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Nets, Justin Anderson ile resmen anlaştı

Brooklyn Nets, Justin Anderson ile Michael Beasley'nin yerine, yedek oyuncu olarak anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets, Justin Anderson ile Michael Beasley'nin yerine, yedek oyuncu olarak anlaştı.

Anderson, bir kez daha Nets organizasyonunun bir üyesi oldu. Takım, Anderson'ı 2019-20 sezonunun geri kalanı için yedek oyuncu olarak kadroya kattığını açıkladı.

Anderson, Nets'in Disney World bubble'ına devam etmesinden önce imzaladığı beşinci yedek oyuncu oldu. Brooklyn'in kadrosuna kattığı ilk yedek oyuncu Beasley'nin, KOVID-19 için pozitif test sonucu aldıktan sonra Disney bubble'ını terk ettiği bildirilmişti.

Beasley gittiğinde, Nets kadrosundaki diğer yedek oyuncular - Anderson'a ek olarak - Jamal Crawford, Lance Thomas ve Donta Hall'du.

Anderson, bu sezon Brooklyn için 10 günlük kontratında üç maçta yer almıştı.

Brooklyn ile sözleşmesi yenilenmedikten sonra, Nets'in G League bağlantılı takımı Long Island Nets'in bir üyesi olarak organizasyona tekrar katılmıştı. Long Island ile Anderson, 16 maçta 20.5 sayı, 6.6 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalamıştı.


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