Brooklyn Nets'in, eski oyuncusu Kevin Durant'i ikna etmek adına Toronto Raptors yıldızı Pascal Siakam'ı kovalamış olduğu iddia edildi.



ESPN'den Zach Lowe, Nets'in Durant'i takımda kalmaya ikna etmek için son takas gününde veya yaz döneminde başka bir yıldız ekleme şansları olduğunu düşündüklerini belirtti:



"Aradan geçen 96 saat içinde Pascal Siakam'ı almaya çalışmışlardı, çünkü KD, Siakam'ı sevdiğini açıkça belli etmişti. Takıma uyumlu olacağını düşünmüştü."



Siakam, Nets'in son takas gününde kovalamış olduğu oyunculardan biri olsa da, Raptors kendisine takasa müsait hale getirmemişti. Durant ise sonrasında Phoenix Suns'a takas edilmişti.





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