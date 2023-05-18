Nenad Bjelica: 'Bu atmosferlerde oynamak güzeldir'

Derbi olarak benim de Türkiye'deki ilk maçım olacak. Güzel bir maç olacak bence. Son oynadığımız maçtan sonra çok vaktimiz oldu. Bugün de isteklerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız. Bu tür ambiyanslarda oynamak güzeldir. Güzel bir maç olmasını diliyorum." dedi.



"EN İYİ KADRO BU"



Takım için en iyi olduğunu düşündüğü kadroyu sahaya sürdüğünü belirten Hırvat teknik adam, "Buraya geldiğimden beri tam kadro maça çıkma şansım henüz olmadı. Çıktığımız 3 maç da 11'e 11 başladık. Olmayan oyunculardan şikayet eden biri değilim. Oyuncularım sahaya çıktıklarında ellerinden gelenin en iyisini vereceklerdir. Takım için en iyi gördüğüm oyuncuları ilk 11'de tercih etmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.



Son olarak Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunan Bjelica, "Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Türk futboluyla ilgili hep güzel şeyler düşünmüştüm. Uzun yıllar burada olmak, güzel işler çıkarmak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



Trabzonspor 'un Hırvat teknik adamı Nenad Bjelica, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Kendisinin ilk derbisi olmasına dikkat çeken Bjelica,