Nelsson, Okan Buruk'u çileden çıkardı!

Galatasaray'ın Malmö ile 2-2 berabere kaldığı maçta Victor Nelsson'un tavırları Okan Buruk'u kızdırdı.

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Nelsson, Okan Buruk'u çileden çıkardı!
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13 Aralık 2024 02:20
Galatasaray'da Victor Nelsson krizi büyümeye devam ediyor.

Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.

NELSSON SİNİRLENDİRDİ

Sarı kırmızılılarda Victor Nelsson, ikinci yarıda oyuna gireceği sırada Okan Buruk'u sinirlendirdi.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Oyuna girmek için kenara gelen Danimarkalı oyuncunun üstünü çıkarmaması sonrası tecrübeli teknik adam tepki gösterdi.

Ekranlara yansıyan görüntülerin ardından Nelsson'un davranışlarına eleştiriler gelmeye başladı.

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