Nelsson, Okan Buruk'u çileden çıkardı!

Galatasaray'da Victor Nelsson krizi büyümeye devam ediyor.
Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.
NELSSON SİNİRLENDİRDİ
Sarı kırmızılılarda Victor Nelsson, ikinci yarıda oyuna gireceği sırada Okan Buruk'u sinirlendirdi.
OKAN BURUK'TAN TEPKİ
Oyuna girmek için kenara gelen Danimarkalı oyuncunun üstünü çıkarmaması sonrası tecrübeli teknik adam tepki gösterdi.
Ekranlara yansıyan görüntülerin ardından Nelsson'un davranışlarına eleştiriler gelmeye başladı.
Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.
NELSSON SİNİRLENDİRDİ
Sarı kırmızılılarda Victor Nelsson, ikinci yarıda oyuna gireceği sırada Okan Buruk'u sinirlendirdi.
OKAN BURUK'TAN TEPKİ
Oyuna girmek için kenara gelen Danimarkalı oyuncunun üstünü çıkarmaması sonrası tecrübeli teknik adam tepki gösterdi.
Ekranlara yansıyan görüntülerin ardından Nelsson'un davranışlarına eleştiriler gelmeye başladı.