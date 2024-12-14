Nelsson'a ayrılık için şartlı izin

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Victor Nelsson için sarı kırmızılı yönetimin bonservis beklentisini oyuncu ve menajerine iletti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nelsson'a ayrılık için şartlı izin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2024 09:29
Galatasaray'ın sözleşme uzatma talebini geri çeviren Victor Nelsson, yedek kaldığı için ayrılma kararı aldı.

Forma rekabetinde Sanchez ve Abdülkerim'in ardından Metehan'ın da gerisine düşen Nelsson, menajerine takım bulmasını söyledi.

ÜÇ KULÜP İLGİLENİYOR

Danimarkalı stoperle Avrupa'dan 3 kulüp ilgileniyor ve Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlanıyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ İLETİLDİ

Nelsson'u ocak ayında satma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, 10 milyon Euro seviyesinde bonservis beklentisinde olduğunu oyuncuya ve menajerine iletti.

Metehan ve Abdülkerim'in sözleşmesini uzatan Galatasaray, ara transfer döneminde Nelsson'u göndermesi halinde stoper takviyesi yapacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery